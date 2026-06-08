Gold और Silver ETF में आज 8% तक की गिरावट, आखिर क्यों आई यह बिकवाली, जानें एक्सपर्ट्स की राय

बाजार की चिंता सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने यह डर भी बढ़ा दिया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है या आगे फिर बढ़ा सकता है। यही वजह है कि निवेशकों का रुख बदलता नजर आ रहा है। आमतौर पर सोने को महंगाई से बचाव का जरिया माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों जैसे सोने का आकर्षण कुछ कम हो जाता है। बाजार में अब इस साल के अंत तक फेड की ओर से एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है।