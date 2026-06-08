Gold Rate Today on 8th June 2026: मिडिल ईस्ट में ताजा हमलों से सोने में आई गिरावट, चांदी 5000 रुपये टूटी, जानें 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

मिडिल ईस्ट मे ताजा संघर्ष ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ईरान-इजराइल-लेबनान एक बार फिर एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। इससे सोमवार को कच्चे तेल की कीमत करीब 4 फीसदी उछल गई। साथ ही ईरान-अमेरिका शांति वार्ता को भी बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा अमेरिका में जॉब मार्केट के आंकड़े उम्मीद से अच्छे रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रख सकता है या फिर आगे बढ़ा भी सकता है। उंची ब्याज दरें सोने पर दबाव डालती हैं। यही कारण है कि सोना आज टूट गया है।