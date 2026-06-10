Elitecon International ने 5 साल में दिया है 2,969% रिटर्न, आज 20% की तेजी, FMCG सेक्टर में विस्तार योजना से आई खरीदारी

Elitecon International के शेयर ने पिछले 5 साल में करीब 2,969 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, हाल के महीनों में यह शेयर दबाव में रहा है। पिछले छह महीनों में शेयर करीब 66 फीसदी टूट चुका है। तीन महीने में इसमें 41 फीसदी और एक महीने में करीब 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इस शेयर ने अगस्त 2025 में 422.65 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था। वहीं, मई 2026 में यह 32.26 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर तक फिसल गया था। अब एफएमसीजी विस्तार की घोषणा के बाद निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी अपने महत्वाकांक्षी टार्गेट को जमीन पर कितनी तेजी से उतार पाती है।