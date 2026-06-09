Zepto IPO: देशभर में 1,139 डार्क स्टोर वाली जेप्टो लाएगी आईपीओ, 8,010 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने की है योजना

भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 511 अंक की बढ़त के साथ 74,035 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 10 बजे यह 203 अंक की बढ़त के साथ 73,725 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस समय 64 अंक की बढ़त के साथ 23,187 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में रियल एस्टेट और प्राइवेट बैंक शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली।