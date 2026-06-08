Merritronix IPO में एक ही दिन में लोगों के पैसे हो गए डबल, 315 गुना हुआ था सब्सक्राइब, क्या करती है कंपनी?

कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी इसकी कहानी को मजबूती देते हैं। वित्त वर्ष 2026 में मेरिट्रोनिक्स की आय सालाना आधार पर 37 फीसदी बढ़कर 156.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। वहीं, शुद्ध लाभ में 86 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 16.1 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का EBITDA भी पिछले वित्त वर्ष के 15.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 27.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह दिखाता है कि कारोबार सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि मुनाफे की रफ्तार भी तेज हो रही है।