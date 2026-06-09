Stock Market: 26 साल में पहली बार MSCI EM इंडेक्स में टॉप-10 से बाहर हुईं भारतीय कंपनियां, आखिर क्या है वजह?

MSCI EM Index में अभी 1,200 से ज्यादा शेयर हैं। लेकिन भारत का कुल वेट घटकर 10.87 फीसदी पर आ गया है। यह 6 साल का सबसे निचला स्तर है और 2024 में बने रिकॉर्ड से करीब आधा है। नुवामा के अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च हेड अभिलाष पगारिया ने कहा कि पिछले दो सालों में भारत का वेट लगातार घटा है। इसकी मुख्य वजह ताइवान, साउथ कोरिया और चीन का बेहतर प्रदर्शन है। ये तीनों देश AI और टेक्नोलॉजी रैली से फायदा उठा रहे हैं और ग्लोबल कैपिटल का बड़ा हिस्सा इनकी तरफ जा रहा है।