Stock Market: रियल एस्टेट और मेटल सेक्टर में बिकवाली से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 719 पॉइंट गिरकर हुआ बंद, जानें वजह

बाजार में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Share Market : सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली हुई। सेंसेक्स 719.08 अंक यानी 0.97 फीसदी की गिरावट के साथ 73,524.26 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी-50 में 243.70 अंक यानी 1.04 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई जिसके बाद यह 23,130 के स्तर पर बंद हुआ।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों को डरा दिया। इंडिया VIX जिसे बाजार का फियर गेज कहते हैं, वह 7.85 फीसदी उछलकर 17.03 पर पहुंच गया। VIX जितना ऊंचा होता है, बाजार में अनिश्चितता उतनी ज्यादा होती है। यह आंकड़ा बताता है कि निवेशक इस वक्त काफी घबराए हुए हैं।
निफ्टी में सेक्टोरल इंडेक्स में हेल्थकेयर को छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा पिटे, दोनों में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। यानी रियल एस्टेट और धातु कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.4 फीसदी गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.9 फीसदी टूट गया।
|सेक्टर
|वर्तमान स्तर
|गिरावट (%)
|NIFTY REALTY
|749.20
|-2.56%
|NIFTY METAL
|12,913.65
|-2.33%
|NIFTY AUTO
|25,681.80
|-1.85%
|NIFTY MEDIA
|1,476.80
|-1.71%
|NIFTY OIL & GAS
|10,931.70
|-1.57%
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