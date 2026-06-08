Stock Market: रियल एस्टेट और मेटल सेक्टर में बिकवाली से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 719 पॉइंट गिरकर हुआ बंद, जानें वजह

निफ्टी में सेक्टोरल इंडेक्स में हेल्थकेयर को छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा पिटे, दोनों में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। यानी रियल एस्टेट और धातु कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.4 फीसदी गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.9 फीसदी टूट गया।