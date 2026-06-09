Defence Stocks: मजबूत ऑर्डर बुक और बढ़िया रेवेन्यू अनुमान से डिफेंस शिपबिल्डिंग शेयरों में तेजी, Mazagon Dock और GRSE में आया उछाल

Stock Market Update: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सरकारी बैंकों (PSU Banks), फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों में मजबूत खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता जारी है। इसके बाद निवेशकों ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाए रखा। इसी बीच आज डिफेंस शिपबिल्डिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखी। पूरे डिफेंस सेक्टर में खरीदारी का माहौल रहा। डिफेंस शिपबिल्डिंग की तीन प्रमुख कंपनियां हरे निशान में बंद हुई हैं।