FII Investment: 2026 में 2.22 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेच चुके हैं विदेशी निवेशक, आखिर क्यों टूट रहा भारतीय बाजार से भरोसा?

शुक्रवार को भी FIIs ने 4,440 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेच डाले। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने करीब 6,003 करोड़ रुपये की खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया। इसी सहारे सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। विदेशी निवेशकों की इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी भारतीय बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह घरेलू निवेशकों का बढ़ता दम है। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और रिटेल निवेशकों के जरिए आने वाला घरेलू पैसा अब बाजार का बड़ा सहारा बन चुका है। यही वजह है कि जब विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं, तब भी DIIs बाजार को गिरने से बचा लेते हैं। शुक्रवार को निफ्टी करीब 65 अंक चढ़कर 23,719 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में करीब 232 अंकों की तेजी रही।