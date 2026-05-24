Home Loan Interest Rate: सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या HFCs, होम लोन पर कहां है सबसे कम ब्याज दर, देखिए लिस्ट

बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां क्रेडिट स्कोर, चुकाने की क्षमता, आपके रोजगार और लोन की रकम के आधार पर ब्याज दरें तय करती हैं। होम लोन की दरें RBI की रेपो रेट से जुड़ी होती हैं। फिलहाल RBI ने अपनी रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखा है। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ प्रमुख बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की होम लोन रेट के बारे में बताएंगे, जिस आधार पर आप अपने लिए सही होम लोन चुन सकते हैं।