16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Hyundai Share Price: Adani Energy, ABB और Siemens के शेयर 8% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

ABB India Share Price: एबीबी इंडिया का शेयर कारोबारी सत्र के दौरान 8 फीसदी से अधिक की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, सीमेंस लिमिटेड, हुंडई मोटर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिली।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 16, 2026

ABB India Share Price

ABB India के शेयर में भारी तेजी देखी गई है। (PC: AI)

Adani Energy Solutions Share Price: स्टॉक मार्केट में गुरुवार को तेजी देखने को मिली है। कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.32 फीसदी या 248 रुपये की बढ़त के साथ 77,417 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.22 फीसदी या 53 अंक की बढ़त के साथ 24,131 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयरों में इस समय सबसे अधिक तेजी एबीबी इंडिया, सीमेंस लिमिटेड, हुंडई मोटर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में देखने को मिली।

एबीबी इंडिया (ABB India Share Price)

एबीबी इंडिया का शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर दिखाई दिया। दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर एबीबी इंडिया का शेयर 8.21 फीसदी या 591 रुपये की बढ़त के साथ 7,796 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 14.27 फीसदी, एक महीने में 11 फीसदी और 1 साल में 40.39 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 99.32 पर है।

सीमेंस लिमिटेड (Siemens Limited Share Price)

यह शेयर दोपहर 12 बजकर 37 मिनट पर 3.76 फीसदी या 134 रुपये की बढ़त के साथ 3,706 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.67 फीसदी, 1 महीने में 1.96 फीसदी और 1 साल में 20.04 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 100.63 है।

हुंडई मोटर (Hyundai Motor India Share Price)

हुंडई मोटर का शेयर दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर 2.32 फीसदी या 46 रुपये की बढ़त के साथ 2049.30 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.41 फीसदी, 1 महीने में 3.79 फीसदी और 1 साल में -4.04 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 29.96 पर है।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions Share Price)

यह शेयर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर 2.36 फीसदी या 39 रुपये की बढ़त के साथ 1717.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.01 फीसदी, 1 महीने में 15.06 फीसदी और 1 साल में 95.72 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 84.24 पर है।

लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers Share Price)

लोढ़ा डेवलपर्स का शेयर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर 1.95 फीसदी या 22 रुपये की बढ़त के साथ 1185.05 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.70 फीसदी, 1 महीने में 26.21 फीसदी और 1 साल में -17.80 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 33.94 पर है।

SBI Life Share Price: HDFC Life, Jio Financial जैसे स्टॉक्स में दिखी गिरावट, जानिए कितनी रह गई शेयर प्राइस

ये भी पढ़ें
Stock Market Opening Update Nifty 50 Losers List

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 01:13 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:13 pm

Hindi News / Business / Hyundai Share Price: Adani Energy, ABB और Siemens के शेयर 8% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bosch Share Price: HDFC AMC और Tata Motors समेत ये 5 शेयर टूटे, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

Nifty Next Fifty Losers List
कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से टूट गया सोना, जानिए आपके शहर में कितने घट गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

SBI Life Share Price: HDFC Life, Jio Financial जैसे स्टॉक्स में दिखी गिरावट, जानिए कितनी रह गई शेयर प्राइस

Stock Market Opening Update Nifty 50 Losers List
कारोबार

HCL Tech Share Price: M&M, Maruti Suzuki और Bajaj Finance के शेयरों में आई खरिदारी, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Maruti Suzuki Share Price
कारोबार

Diesel और ATF पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, जानें आज क्या हैं पेट्रोल और डीजल के रेट

Crude Oil Pirce Hike
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.