Hyundai Share Price: Adani Energy, ABB और Siemens के शेयर 8% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

Adani Energy Solutions Share Price: स्टॉक मार्केट में गुरुवार को तेजी देखने को मिली है। कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.32 फीसदी या 248 रुपये की बढ़त के साथ 77,417 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.22 फीसदी या 53 अंक की बढ़त के साथ 24,131 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयरों में इस समय सबसे अधिक तेजी एबीबी इंडिया, सीमेंस लिमिटेड, हुंडई मोटर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में देखने को मिली।