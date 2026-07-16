Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से टूट गया सोना, जानिए आपके शहर में कितने घट गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 16th July 2026: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती देखी गई हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 280 रुपये गिरकर 1,43,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 250 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 200 रुपये की गिरावट के साथ 1,07,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव इस समय बिना किसी बदलाव के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।