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Bosch Share Price: HDFC AMC और Tata Motors समेत ये 5 शेयर टूटे, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

Tata Motors Share Price: निफ्टी नेक्स्ट-50 में फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये शेयर एचडीएफसी एएमसी, टाटा मोटर्स, द इंडियन होटल्स, बॉश और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हैं।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 16, 2026

Nifty Next Fifty Losers List

Bajaj Holdings Share Price में गिरावट देखने को मिली। (फोटो: AI)

HDFC AMC Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को पॉजिटिव शुरुआत दी है। निफ्टी नेक्स्ट-50 में सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर 389 अंकों की तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों में गिरावट देखी गई। इनमें एचडीएफसी एएमसी, टाटा मोटर्स, द इंडियन होटल्स, बॉश और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर शामिल दिखे।

Nifty Next-50 के गिरावट वाले शेयर

कंपनीकारोबार के दौरान गिरावटकुल मार्केट कैप (₹ करोड़)52-सप्ताह का उच्चतम स्तर52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर
HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी4.84 %1,11,316.96₹2,967.25 (16-अक्टूबर-2025)₹2,205.60 (30-मार्च-2026)
टाटा मोटर्स1.15 %1,54,222.64₹509.00 (27-फरवरी-2026)₹306.30 (14-नवंबर-2025)
इंडियन होटल्स कंपनी0.99 %1,04,736.14₹811.95 (21-अगस्त-2025)₹565.00 (02-अप्रैल-2026)
बॉश लिमिटेड0.84 %1,21,273.22₹42,565.00 (03-जुलाई-2026)₹28,610.00 (30-मार्च-2026)
बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड0.80 %1,16,346.24₹14,763.00 (18-अगस्त-2025)₹8,588.00 (02-अप्रैल-2026)

एचडीएफसी एएमसी (HDFC AMC Share Price)

कारोबारी सत्र के दौरान सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर इसका शेयर 4.84 फीसदी या 132.20 रुपये की गिरावट के साथ 2,597 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -4.99 फीसदी, 1 महीने में -2.19 फीसदी और 1 साल में -2.85 फीसदी का रिटर्न दिया है।

टाटा मोटर्स ( Tata Motors Share Price)

आज सुबह 11 बजे यह शेयर 1.15 फीसदी या 4.85 रुपये की गिरावट के साथ 418.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -0.25 फीसदी और 1 महीने में 2.98 फीसदी रिटर्न दिया है।

इंडियन होटल्स शेयर (The Indian Hotels Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर यह शेयर 0.99 फीसदी या 7.35 रुपये की गिरावट के साथ 735.85 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 0.59 फीसदी, 1 महीने में 5.96 फीसदी और 1 साल -2.05 फीसदी का रिटर्न दिया है।

बॉश शेयर (Bosch Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर यह शेयर 0.84 फीसदी या 350 रुपये की गिरावट के साथ 41,095 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -2.68 फीसदी, 1 महीने में 5.25 फीसदी और 1 साल 6.81 फीसदी का रिटर्न दिया है।

बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (Bajaj Holdings and Investment Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर यह शेयर 0.80 फीसदी या 84 रुपये की गिरावट के साथ 10,447 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -1.20 फीसदी, 1 महीने में -0.10 फीसदी और 1 साल -25.83 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

16 Jul 2026 12:19 pm

Published on:

16 Jul 2026 12:19 pm

Hindi News / Business / Bosch Share Price: HDFC AMC और Tata Motors समेत ये 5 शेयर टूटे, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

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