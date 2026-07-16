Bosch Share Price: HDFC AMC और Tata Motors समेत ये 5 शेयर टूटे, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

Bajaj Holdings Share Price में गिरावट देखने को मिली। (फोटो: AI)
HDFC AMC Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को पॉजिटिव शुरुआत दी है। निफ्टी नेक्स्ट-50 में सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर 389 अंकों की तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों में गिरावट देखी गई। इनमें एचडीएफसी एएमसी, टाटा मोटर्स, द इंडियन होटल्स, बॉश और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर शामिल दिखे।
|कंपनी
|कारोबार के दौरान गिरावट
|कुल मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52-सप्ताह का उच्चतम स्तर
|52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर
|HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी
|4.84 %
|1,11,316.96
|₹2,967.25 (16-अक्टूबर-2025)
|₹2,205.60 (30-मार्च-2026)
|टाटा मोटर्स
|1.15 %
|1,54,222.64
|₹509.00 (27-फरवरी-2026)
|₹306.30 (14-नवंबर-2025)
|इंडियन होटल्स कंपनी
|0.99 %
|1,04,736.14
|₹811.95 (21-अगस्त-2025)
|₹565.00 (02-अप्रैल-2026)
|बॉश लिमिटेड
|0.84 %
|1,21,273.22
|₹42,565.00 (03-जुलाई-2026)
|₹28,610.00 (30-मार्च-2026)
|बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
|0.80 %
|1,16,346.24
|₹14,763.00 (18-अगस्त-2025)
|₹8,588.00 (02-अप्रैल-2026)
कारोबारी सत्र के दौरान सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर इसका शेयर 4.84 फीसदी या 132.20 रुपये की गिरावट के साथ 2,597 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -4.99 फीसदी, 1 महीने में -2.19 फीसदी और 1 साल में -2.85 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजे यह शेयर 1.15 फीसदी या 4.85 रुपये की गिरावट के साथ 418.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -0.25 फीसदी और 1 महीने में 2.98 फीसदी रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर यह शेयर 0.99 फीसदी या 7.35 रुपये की गिरावट के साथ 735.85 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 0.59 फीसदी, 1 महीने में 5.96 फीसदी और 1 साल -2.05 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर यह शेयर 0.84 फीसदी या 350 रुपये की गिरावट के साथ 41,095 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -2.68 फीसदी, 1 महीने में 5.25 फीसदी और 1 साल 6.81 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर यह शेयर 0.80 फीसदी या 84 रुपये की गिरावट के साथ 10,447 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -1.20 फीसदी, 1 महीने में -0.10 फीसदी और 1 साल -25.83 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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