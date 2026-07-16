Bosch Share Price: HDFC AMC और Tata Motors समेत ये 5 शेयर टूटे, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

HDFC AMC Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को पॉजिटिव शुरुआत दी है। निफ्टी नेक्स्ट-50 में सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर 389 अंकों की तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों में गिरावट देखी गई। इनमें एचडीएफसी एएमसी, टाटा मोटर्स, द इंडियन होटल्स, बॉश और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर शामिल दिखे।