HCL Tech Share Price: M&M, Maruti Suzuki और Bajaj Finance के शेयरों में आई खरिदारी, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Maruti Suzuki के शेयर में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Mahindra & Mahindra Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 203 अंक की बढ़त के साथ 77,388 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 45 मिनट पर यह 213 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। वहीं, इस समय एनएसई निफ्टी 0.23 फीसदी या 57 अंक की बढ़त के साथ 24,136 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान पर और 11 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। इस समय निफ्टी-50 के टॉप गेनर्स में एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस के शेयर दिखाई दिए।
शुरुआती कारोबार में यह शेयर निफ्टी-50 पैक का टॉप गेनर बना हुआ था। सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर कंपनी का शेयर 2.20 फीसदी या 25.70 रुपये की बढ़त के साथ 1193.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.78 फीसदी, 1 महीने में 3.01 फीसदी और 1 साल में -23.61 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 18.18 पर है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सुबह 9 बजकर 52 मिनट पर 1.48 फीसदी या 45.50 रुपये की बढ़त के साथ 3,128.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.34 फीसदी, 1 महीने में -0.36 फीसदी और 1 साल में -2.19 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 23.02 पर है।
टेक महिंद्रा का शेयर सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर 1.27 फीसदी या 19.10 रुपये की बढ़त के साथ 1517.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.42 फीसदी, 1 महीने में 4.91 फीसदी और 1 साल में -5.60 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 30.57 पर है।
मारुति सुजुकी का शेयर सुबह 9 बजकर 58 मिनट पर 1.30 फीसदी या 176 रुपये की बढ़त के साथ 13,759 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.31 फीसदी, 1 महीने में 0.58 फीसदी और 1 साल में 9.60 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 29.67 पर है।
बजाज फाइनेंस का शेयर सुबह 10 बजकर 1 मिनट पर 1.17 फीसदी या 11.90 रुपये की बढ़त के साथ 1033.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.02 फीसदी, 1 महीने में 7.76 फीसदी और 1 साल में 12.19 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 32.92 पर है।
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