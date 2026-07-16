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HCL Tech Share Price: M&M, Maruti Suzuki और Bajaj Finance के शेयरों में आई खरिदारी, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Maruti Suzuki Share Price: स्टॉक मार्केट में आज गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 पैक में सबसे अधिक खरीदारी मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में देखने को मिली।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 16, 2026

Maruti Suzuki Share Price

Maruti Suzuki के शेयर में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Mahindra & Mahindra Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 203 अंक की बढ़त के साथ 77,388 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 45 मिनट पर यह 213 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। वहीं, इस समय एनएसई निफ्टी 0.23 फीसदी या 57 अंक की बढ़त के साथ 24,136 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान पर और 11 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। इस समय निफ्टी-50 के टॉप गेनर्स में एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस के शेयर दिखाई दिए।

एचसीएल टेक (HCL Technologies Share Price)

शुरुआती कारोबार में यह शेयर निफ्टी-50 पैक का टॉप गेनर बना हुआ था। सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर कंपनी का शेयर 2.20 फीसदी या 25.70 रुपये की बढ़त के साथ 1193.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.78 फीसदी, 1 महीने में 3.01 फीसदी और 1 साल में -23.61 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 18.18 पर है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra Share Price)

महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सुबह 9 बजकर 52 मिनट पर 1.48 फीसदी या 45.50 रुपये की बढ़त के साथ 3,128.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.34 फीसदी, 1 महीने में -0.36 फीसदी और 1 साल में -2.19 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 23.02 पर है।

टेक महिंद्रा (Tech Mahindra Share Price)

टेक महिंद्रा का शेयर सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर 1.27 फीसदी या 19.10 रुपये की बढ़त के साथ 1517.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.42 फीसदी, 1 महीने में 4.91 फीसदी और 1 साल में -5.60 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 30.57 पर है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki Share Price)

मारुति सुजुकी का शेयर सुबह 9 बजकर 58 मिनट पर 1.30 फीसदी या 176 रुपये की बढ़त के साथ 13,759 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.31 फीसदी, 1 महीने में 0.58 फीसदी और 1 साल में 9.60 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 29.67 पर है।

बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance Share Price)

बजाज फाइनेंस का शेयर सुबह 10 बजकर 1 मिनट पर 1.17 फीसदी या 11.90 रुपये की बढ़त के साथ 1033.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.02 फीसदी, 1 महीने में 7.76 फीसदी और 1 साल में 12.19 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 32.92 पर है।

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Updated on:

16 Jul 2026 10:28 am

Published on:

16 Jul 2026 10:28 am

Hindi News / Business / HCL Tech Share Price: M&M, Maruti Suzuki और Bajaj Finance के शेयरों में आई खरिदारी, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

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