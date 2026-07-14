FII Investment: जुलाई में 2 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीदारी कर चुके हैं FII, क्या शेयर बाजार में हो चुकी है विदेशी निवेशकों की वापसी?

जुलाई में दुनिया का निवेश माहौल पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर नरम रुख की उम्मीद बढ़ी है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतें हाल के ऊंचे स्तर से नीचे आई हैं, रुपया संभला है और वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की इच्छा भी बढ़ी है। इन वजहों से विदेशी निवेशकों ने भारत समेत उभरते बाजारों में फिर से दिलचस्पी दिखाई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हालिया खरीदारी को रणनीतिक कदम के तौर पर देखना चाहिए। उनका कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कम आक्रामक रुख की उम्मीद और बाजार में आई गिरावट के बाद आकर्षक वैल्यूएशन ने विदेशी निवेशकों को वापस आने का मौका दिया है।