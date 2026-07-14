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Bajaj Consumer Share Price: NACL Industries और Essar Shipping समेत इन शेयरों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए कैसा है पिछला रिटर्न

PPAP Automotive Share Price Fall: मंगलवार के कारोबार के दौरान शेयर बाजार में लिस्टेड मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट आई। इनमें सबसे ज्यादा 10 फीसदी तक की गिरावट बजाज कंज्यूमर और एनएसीएल इंडस्ट्रीज के शेयर में देखने को मिली है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 14, 2026

NSE Smallcap Share Fall

Bajaj Consumer के शेयर में 10% की गिरावट आई है। (फोटो: AI)

NACL Industries Share Price: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट का बड़ा असर एनएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी देखने को मिला। कई कंपनियों के शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। इनमें बजाज कंज्यूमर, एनएसीएल इंडस्ट्रीज, पीपीएपी ऑटोमोटिव, Essar शिपिंग और ब्रांड कॉन्सेप्ट जैसे शेयर शामिल दिखे।

इन शेयरों में आई भारी गिरावट

कंपनी का नामकारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्चतम स्तर52 सप्ताह का न्यूनतम स्तरP/E अनुपात
बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड10.72%7,692.77₹692.00₹220.1038.68
एनएसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड10.17%5,104.86₹311.42₹112.621,203.51
पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड9.12%478.65₹379.50₹176.0012.29
Essar शिपिंग लिमिटेड8.63%420.16₹43.26₹18.61-
ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड7.93%246.94₹449₹164234.13

बजाज कंज्यूमर (Bajaj Consumer Share Price)

बजाज कंज्यूमर का शेयर दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर 10.72 फीसदी या 70.80 रुपये की गिरावट के साथ 589.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -5.01 फीसदी, 1 महीने में -0.41 फीसदी और 1 साल में 149.86 फीसदी रिटर्न दिया है।

एनएसीएल इंडस्ट्रीज (NACL Industries Share Price)

एनएसीएल इंडस्ट्रीज का शेयर दोपहर 2 बजकर 37 मिनट पर 10.17 फीसदी या 24.71 रुपये की गिरावट के साथ 218.31 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -0.95 फीसदी, 1 महीने में 32.28 फीसदी और 1 साल में -4.65 फीसदी रिटर्न दिया है।

पीपीएपी ऑटोमोटिव (PPAP Automotive Share Price)

पीपीएपी ऑटोमोटिव का शेयर दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर 9.12 फीसदी या 33.94 रुपये की गिरावट के साथ 338.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 37.02 फीसदी, 1 महीने में 35.88 फीसदी और 1 साल में 45.94 फीसदी रिटर्न दिया है।

Essar शिपिंग (Essar Shipping Share Price)

Essar शिपिंग का शेयर दोपहर 2 बजकर 44 मिनट पर 8.63 फीसदी या 1.92 रुपये की गिरावट के साथ 20.32 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -10.21 फीसदी, 1 महीने में -14.23 फीसदी और 1 साल में -28.38 फीसदी रिटर्न दिया है।

ब्रांड कॉन्सेप्ट शेयर (Brand Concepts Share Price)

ब्रांड कॉन्सेप्ट का शेयर दोपहर 2 बजकर 48 मिनट पर 7.93 फीसदी या 17.05 रुपये की गिरावट के साथ 197.84 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.09 फीसदी, 1 महीने में 10.92 फीसदी और 1 साल में -42.25 फीसदी रिटर्न दिया है।

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Updated on:

14 Jul 2026 03:27 pm

Published on:

14 Jul 2026 03:15 pm

Hindi News / Business / Bajaj Consumer Share Price: NACL Industries और Essar Shipping समेत इन शेयरों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए कैसा है पिछला रिटर्न

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