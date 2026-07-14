Bajaj Consumer Share Price: NACL Industries और Essar Shipping समेत इन शेयरों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए कैसा है पिछला रिटर्न

Bajaj Consumer के शेयर में 10% की गिरावट आई है। (फोटो: AI)
NACL Industries Share Price: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट का बड़ा असर एनएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी देखने को मिला। कई कंपनियों के शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। इनमें बजाज कंज्यूमर, एनएसीएल इंडस्ट्रीज, पीपीएपी ऑटोमोटिव, Essar शिपिंग और ब्रांड कॉन्सेप्ट जैसे शेयर शामिल दिखे।
|कंपनी का नाम
|कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्चतम स्तर
|52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
|P/E अनुपात
|बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड
|10.72%
|7,692.77
|₹692.00
|₹220.10
|38.68
|एनएसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|10.17%
|5,104.86
|₹311.42
|₹112.62
|1,203.51
|पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
|9.12%
|478.65
|₹379.50
|₹176.00
|12.29
|Essar शिपिंग लिमिटेड
|8.63%
|420.16
|₹43.26
|₹18.61
|-
|ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड
|7.93%
|246.94
|₹449
|₹164
|234.13
बजाज कंज्यूमर का शेयर दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर 10.72 फीसदी या 70.80 रुपये की गिरावट के साथ 589.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -5.01 फीसदी, 1 महीने में -0.41 फीसदी और 1 साल में 149.86 फीसदी रिटर्न दिया है।
एनएसीएल इंडस्ट्रीज का शेयर दोपहर 2 बजकर 37 मिनट पर 10.17 फीसदी या 24.71 रुपये की गिरावट के साथ 218.31 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -0.95 फीसदी, 1 महीने में 32.28 फीसदी और 1 साल में -4.65 फीसदी रिटर्न दिया है।
पीपीएपी ऑटोमोटिव का शेयर दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर 9.12 फीसदी या 33.94 रुपये की गिरावट के साथ 338.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 37.02 फीसदी, 1 महीने में 35.88 फीसदी और 1 साल में 45.94 फीसदी रिटर्न दिया है।
Essar शिपिंग का शेयर दोपहर 2 बजकर 44 मिनट पर 8.63 फीसदी या 1.92 रुपये की गिरावट के साथ 20.32 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -10.21 फीसदी, 1 महीने में -14.23 फीसदी और 1 साल में -28.38 फीसदी रिटर्न दिया है।
ब्रांड कॉन्सेप्ट का शेयर दोपहर 2 बजकर 48 मिनट पर 7.93 फीसदी या 17.05 रुपये की गिरावट के साथ 197.84 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.09 फीसदी, 1 महीने में 10.92 फीसदी और 1 साल में -42.25 फीसदी रिटर्न दिया है।
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