Bajaj Consumer Share Price: NACL Industries और Essar Shipping समेत इन शेयरों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए कैसा है पिछला रिटर्न

NACL Industries Share Price: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट का बड़ा असर एनएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी देखने को मिला। कई कंपनियों के शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। इनमें बजाज कंज्यूमर, एनएसीएल इंडस्ट्रीज, पीपीएपी ऑटोमोटिव, Essar शिपिंग और ब्रांड कॉन्सेप्ट जैसे शेयर शामिल दिखे।