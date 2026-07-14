14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.4% की बढ़ोतरी, 13 जुलाई तक सरकार को मिले 6.51 लाख करोड़ रुपये

देश के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13 जुलाई तक 16.4 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह आंकड़ा 6.51 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 14, 2026

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भारत, Net direct tax collection 2026, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, Securities Transaction Tax STT data,

13 जुलाई तक 16% बढ़ा नेट टैक्स कलेक्शन (प्रतीकात्मक फोटो - चैटजीपीटी)

India Net Direct Tax Collection Growth: भारत के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4 प्रतिशत बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। टैक्स कलेक्शन में आई इस बड़ी उछाल के पीछे कई मुख्य वजहें हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से हुई बंपर कमाई शामिल है। इसके साथ ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन में भी भारी बढ़ोतरी हुई है।

खबर अपडेट की हो रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 03:46 pm

Published on:

14 Jul 2026 03:37 pm

Hindi News / Business / डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.4% की बढ़ोतरी, 13 जुलाई तक सरकार को मिले 6.51 लाख करोड़ रुपये

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Share Market Fall Today: बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 560 अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

Why share market fall today
Share Market News

Bajaj Consumer Share Price: NACL Industries और Essar Shipping समेत इन शेयरों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए कैसा है पिछला रिटर्न

NSE Smallcap Share Fall
कारोबार

HCL Tech Share Price: 4% से ज्यादा टूटा एचसीएल का शेयर, AI डेटा सेंटर में बड़े निवेश की घोषणा के बाद भी क्यों आई गिरावट?

HCLTech Share Price Fall Reason
कारोबार

Adani Power Share Price: Adani Green, Adani Energy और डिविस लैब के शेयर 5% तक उछले, जानिए क्या है PE रेश्यो

Divi's Laboratories Share Price
कारोबार

HDFC AMC Share Price: Canara Bank, Lodha Developers के शेयरों में आई 3% की गिरावट, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

Nifty Next 50 Share Losers List
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.