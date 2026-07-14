डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.4% की बढ़ोतरी, 13 जुलाई तक सरकार को मिले 6.51 लाख करोड़ रुपये

India Net Direct Tax Collection Growth: भारत के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4 प्रतिशत बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। टैक्स कलेक्शन में आई इस बड़ी उछाल के पीछे कई मुख्य वजहें हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से हुई बंपर कमाई शामिल है। इसके साथ ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन में भी भारी बढ़ोतरी हुई है।