Airtel Share Price: बाजार में गिरावट के बावजूद Hindalco, TCS और Cipla समेत इन शेयरों में आया उछाल, जानें 1 हफ्ते का रिटर्न

TCS Share Price Rise: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 344 अंक की गिरावट के साथ 77,272.34 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 9 बजकर 30 मिनट पर 0.39 फीसदी या 300 अंक गिरकर 77,315 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.35 फीसदी या 85 अंक की गिरावट के साथ 24,130 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सबसे अधिक गिरावट ऑटो और रियल्टी शेयरों सेक्टर में देखने को मिली। बाजार में इस गिरावट के बावजूद कई शेयरों में खरीदारी देखी गई है। आइए जानते हैं कि निफ्टी-50 के टॉप गेनर्स में कौन-से शेयर शामिल दिखे।