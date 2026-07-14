Crude Oil में भारी तेजी, 85 डॉलर के करीब पहुंची कीमतें, जानिए देश में क्या हैं आज Petrol-Diesel के रेट

Petrol Diesel Price Today 14 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर साफ दिखने लगा है। मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतें करीब 2 फीसदी बढ़कर चार हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका की ओर से ईरानी जहाजों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमलों की घटनाओं ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।