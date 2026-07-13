Retail Inflation: आम जनता को झटका, जून में बढ़कर 4.38% पर पहुंची खुदरा महंगाई, उधर कुछ सामान सस्ते भी हुए

CPI Inflation June 2026: जून 2026 में देश की खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% हो गई है। यह मई 2026 में 3.93 फीसदी थी। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में तेजी के चलते खुदरा महंगाई में यह इजाफा हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में खाद्य महंगाई 5.32% दर्ज की गई है। यह मई 2026 में 4.78 फीसदी थी। इस बार भी ग्रामीण इलाकों में शहरों की तुलना में अधिक महंगाई देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई 4.74 फीसदी रही। जबकी शहरी क्षेत्र में यह 3.92 फीसदी रही।