MTAR Technologies Share Price: National Standard और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ये शेयर 5% टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

Kaushalya Infrastructure Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इस बीच एनएसई पर कई मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के दौरान कई शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट पर पहुंच गए, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। इनमें मिर्जा इंटरनेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), सॉफ्टटेक इंजीनियर्स, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एमटार टेक्नोलॉजीज के शेयर प्रमुख रहे।