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MTAR Technologies Share Price: National Standard और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ये शेयर 5% टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

National Standard Share Price: आज एनएसई के कई मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर बाजार खुलते ही लोअर सर्किट में चले गए। इनमें नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर शामिल हैं।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 13, 2026

NSE Share Fall List

Mtar Technologies के शेयर में लोअर सर्किट लगा। (फोटो:AI)

Kaushalya Infrastructure Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इस बीच एनएसई पर कई मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के दौरान कई शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट पर पहुंच गए, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। इनमें मिर्जा इंटरनेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), सॉफ्टटेक इंजीनियर्स, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एमटार टेक्नोलॉजीज के शेयर प्रमुख रहे।

शेयरों में आई 5 फीसदी की गिरावट

शेयर का नामकारोबारी सत्र के दौरान गिरावट (%)1 सप्ताह का रिटर्न1 महीने का रिटर्न52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तर
Mirza International Ltd.-5.04%4.97%27.35%₹44.00₹24.95
National Standard (India) Ltd.-5.00%-34.19%-57.69%₹1,519.95₹507.50
Softtech Engineers Ltd.-5.00%-5.22%0.66%₹489.90₹215.00
Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd.-5.00%-18.66%17.66%₹1,841.90₹750.00
MTAR Technologies Ltd.-5.00%-4.27%-5.78%₹8,714.00₹1,390.50

मिर्जा इंटरनेशनल (Mirza International Share Price)

आज 12 बजकर 28 मिनट पर मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर 5.04 फीसदी या 2.01 रुपये की गिरावट के साथ 37.85 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 40.95 रुपये का उच्च स्तर और 37.46 रुपये का निचला स्तर छुआ।

नेशनल स्टैंडर्ड (National Standard Share Price)

आज बाजार खुलने के बाद से ही नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर लोअर सर्किट पर लॉक रहा। दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर यह 5.00 फीसदी या 26.70 रुपये की गिरावट के साथ 507.50 रुपये पर दिखाई दिया।

सॉफ्टटेक इंजीनियर्स (Softtech Engineers Share Price)

आज 12 बजकर 30 मिनट पर सॉफ्टटेक इंजीनियर्स का शेयर 5.00 फीसदी या 21.70 रुपये की गिरावट के साथ 412.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 438.35 रुपये का उच्च स्तर और 412.30 रुपये का निचला स्तर छुआ।

कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर(Kaushalya Infrastructure Share Price)

आज बाजार खुलने के बाद से ही कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर लोअर सर्किट पर बना रहा। यह दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर 5.00 फीसदी या 51.70 रुपये की गिरावट के साथ 982.75 रुपये पर दिखाई दिया।

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 43 मिनट पर इस शेयर में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया। इससे शेयर की कीमत 355 रुपये टूटकर 6,746 रुपये रह गयी। कारोबार के दौरान शेयर ने 7,025.00 रुपये का उच्च स्तर और 6,746.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।

DMart Share Price: Godrej, HDFC AMC और डीमार्ट समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या रह गईं कीमतें

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Updated on:

13 Jul 2026 02:17 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:17 pm

Hindi News / Business / MTAR Technologies Share Price: National Standard और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ये शेयर 5% टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

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