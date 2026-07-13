IndiGo Share Price: SBI Life, Tata Steel और इंडिगो समेत इन बड़े शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Bajaj Finserv Share Price: सोमवार के कारोबार में शेयर बाजार पर दबाव दिखाई दे रहा है। बीएसई सेंसेक्स आज 606 अंकों की गिरावट के साथ खुला। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 167 अंकों की गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी के कई बड़े और दिग्गज शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo), श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। आइए जानते हैं कि सुबह के कारोबार में इन शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा।