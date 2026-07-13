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IndiGo Share Price: SBI Life, Tata Steel और इंडिगो समेत इन बड़े शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Tata Steel Share Price: भारतीय शेयर बाजार 13 जुलाई को गिरावट के साथ खुला। इस गिरावट के दौरान निफ्टी-50 के Tata Steel, IndiGo, SBI Life Insurance के शेयर में बिकवाली आई। इन शेयरों में 2.3 फीसदी तक की गिरावट देेखने को मिली।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 13, 2026

Stock Market Tata Steel Share Price Fall

SBI Life के Share Price में गिरावट आई है। (फोटो: AI)

Bajaj Finserv Share Price: सोमवार के कारोबार में शेयर बाजार पर दबाव दिखाई दे रहा है। बीएसई सेंसेक्स आज 606 अंकों की गिरावट के साथ खुला। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 167 अंकों की गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी के कई बड़े और दिग्गज शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo), श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। आइए जानते हैं कि सुबह के कारोबार में इन शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा।

निफ्टी-50 के ये शेयर टूटे

कंपनी1 सप्ताह का रिटर्न1 महीने का रिटर्नमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तर
Tata Steel Limited-1.94%-5.40%2,34,303.32₹224.40 (15-May-2026)₹152.51 (01-Aug-2025)
InterGlobe Aviation Limited-4.23%9.98%2,00,273.96₹6,232.50 (18-Aug-2025)₹3,895.20 (23-Mar-2026)
Shriram Finance Limited-3.09%7.81%2,42,350.26₹1,108.00 (26-Feb-2026)₹566.50 (29-Aug-2025)
SBI Life Insurance Company Limited2.66%7.57%1,84,114.70₹2,132.00 (23-Feb-2026)₹1,700.40 (12-Jun-2026)
Bajaj Finserv Limited1.09%11.95%3,02,664.00₹2,195.00 (23-Oct-2025)₹1,597.00 (02-Apr-2026)

टाटा स्टील (Tata Steel Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर यह शेयर 1.90 फीसदी या 3.63 रुपये की गिरावट के साथ 187.56 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस दौरान शेयर ने 189.27 रुपये का उच्च स्तर और 186.55 रुपये का निम्न स्तर छुआ।

इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo Share Price)

सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर इसका शेयर 2.30 फीसदी या 122.00 रुपये की गिरावट के साथ 5,190.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 5,217.00 रुपये का उच्च स्तर और 5,141.50 रुपये का निचला स्तर छुआ।

श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance Share Price)

सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर इसका शेयर 1.37 फीसदी या 14.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,029.80 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,031.00 रुपये का उच्च स्तर और 1,017.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस (SBI Life Share Price)

सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर 1.50 फीसदी या 27.90 रुपये की गिरावट के साथ 1,835.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,850.50 रुपये का उच्च स्तर और 1,832.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।

बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv Share Price)

सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर इसका शेयर 1.25 फीसदी या 24.00 रुपये की गिरावट के साथ 1,892.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,900.00 रुपये का उच्च स्तर और 1,884.40 रुपये का निचला स्तर छुआ।

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Updated on:

13 Jul 2026 10:37 am

Published on:

13 Jul 2026 10:37 am

Hindi News / Business / IndiGo Share Price: SBI Life, Tata Steel और इंडिगो समेत इन बड़े शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

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