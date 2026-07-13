Crude Oil की रेट में 4% की बढ़ोतरी से तेल बाजार की चिंता बढ़ी, चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 13 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य हमले होने के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई। क्रूड ऑयल 4 फीसदी चढ़ गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग दावों ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। इस तनाव के लगातार बढ़ने से तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं।