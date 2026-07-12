US-Iran War : तेहरान ने नाकाबंदी के बावजूद होर्मुज में किया दूसरे जहाज पर हमला,पाकिस्तान और सऊदी अरब हैरान

Tehran Attacks Second Ship in Hormuz: तेहरान ने नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान होर्मुज में दूसरे जहाज पर हमला किया। ईरान के गार्डों ने है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में दूसरे जहाज पर हमला हुआ है। जबकि अमेरिका ने ईरान के वेय्सियन के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले किए। अमेरिका का कहना है कि उसने हमलों की नई लहर में लगभग 140 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों से रात भर ईरान के वेय्सियन के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। इससे पहले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि साइप्रस के ध्वज वाले एक कंटेनर जहाज पर ईरान ने हमला किया था, जिससे उसके इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा है और चालक दल का एक नागरिक सदस्य लापता है।