US-Iran War: ईरान पर अमेरिका की एयरस्ट्राइक का तीसरा दौर खत्म, 140 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

US-Iran War: US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इस हफ्ते ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के तीसरे दौर के पूरा होने की घोषणा की है। CENTCOM के अनुसार, यह ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया था। US सेना का दावा है कि लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें मिसाइल और ड्रोन साइटें आदि शामिल हैं।