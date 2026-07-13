US Strikes on Iran: ईरान पर अमेरिका के फिर हवाई हमले, परमाणु ठिकानों पर गिराई मिसाइलें, 23 भारतीयों की बची जान

US Iran Conflict: दुनिया इस वक्त एक बड़े महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर दक्षिणी ईरान पर हमलों का एक और भीषण दौर शुरू कर दिया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) के रणनीतिक रास्ते पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज का रास्ता अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला है, जबकि ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' ने दोटूक कह दिया है कि जब तक क्षेत्र में स्थिरता नहीं लौटती, यहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा।