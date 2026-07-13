Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 की मौत; 63 घायल, 22 की हालत गंभीर

हादसे के बाद थाईलैंड के पीएम अनुतिन चार्नवीराकुल ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पीएम के मुताबिक, पब में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार ने बताया कि मंच के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके कुछ ही देर बाद बिजली चली गई, फिर जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा पब घने धुएं से भर गया। उन्होंने यह भी बताया कि कई मृतक पब के पिछले हिस्से में बने शौचालयों के पास मिले हैं।