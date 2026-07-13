अब दिन का इंतजार नहीं, जहां जरूरत वहां मिलेगी सूरज की रोशनी, अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करेगी सेटेलाइट

क्या होगा अगर सूरज डूबने के बाद भी आसमान से धूप मिलती रहे? यह सवाल अब केवल विज्ञान की कहानियों का हिस्सा नहीं रहा। बल्कि विज्ञान इस पर प्रयोग भी कर रहा है। हाल ही में अमरीका ने एक ऐसी अंतरिक्ष परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशाल दर्पण वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष से सूरज की रोशनी को धरती पर भेजेगा। इससे रात और दिन का फर्क भी कम हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक इस प्रयोग में सफल होते है, तो रात में भी सोलर फार्म बिजली बना सकेंगे, आपदा प्रभावित इलाकों में रोशनी पहुंचाई जा सकेगी और कई काम बिना कृत्रिम रोशनी के किए जा सकेंगे।