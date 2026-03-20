अंतरिक्ष से मलबा हटाने के मिशन पर भारत, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से मिलाया हाथ

भारत में स्पैडेक्स मिशन (SpaDex Mission) में डॉकिंग और रोबोटिक आर्म तकनीक का सफल परीक्षण हुआ, जो भविष्य में अंतरिक्ष कचरा हटाने में मदद करेगी। वहीं सैटेलाइट्स को मिशन के बाद वायुमंडल में जलाकर नष्ट करने की योजना है और 509 करोड़ का ‘नेट्रा प्रोजेक्ट’ टकराव से पहले सैटेलाइट को चेतावनी देकर सैटेलाइट्स को सुरक्षित रास्ता देता है। अंतरिक्ष से कचरा साफ करने के लिए भारत डेब्री-फ्री दृष्टिकोण भी अपनाएगा, जैसे स्वच्छ ऑर्बिट चुनना, रॉकेट्स के लिए अतिरिक्त ईंधन बुक करना, और री-एंट्री पर नियंत्रित जलना। इसके साथ ही रोबोटिक आर्म, रेंडेजवूस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस पर भी रिसर्च चल रही है, जो सक्रिय डेब्री रिमूवल के पूर्वाधार हैं।