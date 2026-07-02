चांद पर बेस बनाने के लिए तीन कंपनियों को मिले 5,600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स

इंसानों को फिर से चांद (Moon) पर भेजने का सपना अब सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों पर नहीं, बल्कि रोबोटों पर भी टिका है। अमेरिका (United States of America) की स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने चांद पर स्थायी मानव बेस बसाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए तीन प्राइवेट कंपनियों को कुल 590 मिलियन डॉलर, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 5,611 करोड़ रुपए है के नए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इसके तहत 2028 के अंत तक चांद पर कई अनक्रूड मिशन भेजे जाएंगे, जिनमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। इनके जरिए कार्गो, सेंसर, रोवर्स और वैज्ञानिक उपकरण चंद्र सतह तक पहुंचाए जाएंगे। नासा इन अभियानों को मून बेस प्रोजेक्ट का 'फेज़ वन' मानती है।