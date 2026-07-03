डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने मान ली लगभग सभी शर्तें

ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका ने सैन्य मोर्चे पर ईरान को पूरी तरह से हरा दिया है। ईरान के पास अभी भी कुछ मिसाइलें हैं, जिनके बारे में ट्रंप का मानना है कि वह जब चाहे उन मिसाइलों को भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने कुछ समय पहले कहा था कि ईरान के पास कुछ मिसाइलें होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की लगभग सभी शर्तें मान ली हैं।