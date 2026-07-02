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तनाव के बीच ईरान से बड़ी खबर, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे मुजतबा खामेनेई

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उनके बेटे मुजतबा खामेनेई शामिल नहीं होंगे।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 02, 2026

Mojtaba Khamenei

मोजतबा खामेनेई

Mojtaba Khamenei: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उनके बेटे मुजतबा खामेनेई के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल न होने की जानकारी दी गई है। यह फैसला सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया है क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच तनाव अभी भी चरम पर बना हुआ है।

ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और करीबी आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि मौजूदा हालात में मुजतबा खामेनेई की सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है।

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Published on:

02 Jul 2026 08:38 pm

Hindi News / World / तनाव के बीच ईरान से बड़ी खबर, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे मुजतबा खामेनेई

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