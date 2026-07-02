तनाव के बीच ईरान से बड़ी खबर, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे मुजतबा खामेनेई

मोजतबा खामेनेई
Mojtaba Khamenei: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उनके बेटे मुजतबा खामेनेई के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल न होने की जानकारी दी गई है। यह फैसला सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया है क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच तनाव अभी भी चरम पर बना हुआ है।
ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और करीबी आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि मौजूदा हालात में मुजतबा खामेनेई की सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है।
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