Rebels Mesaage: इंडोनेशिया के पापुआ में अमेरिकी पायलट की गोली मार कर हत्या, विमान में आग लगाई

American Pilot Shot Dead in IndonesiaAircraft Set on Fire: इंडोनेशिया के अशांत पूर्वी इलाके पापुआ में गुरुवार को विद्रोहियों ने एक अमेरिकी पायलट की गोली मार कर हत्या कर दी और एक नागरिक विमान में आग लगा दी। एक स्थानीय अलगाववादी समूह के प्रवक्ता ने इसे अमेरिकी और इंडोनेशियाई सरकारों को विद्रोहियों का एक सख्त मैसेज बताया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हथियारबंद अलगाववादी गुट 'वेस्ट पापुआ नेशनल लिबरेशन आर्मी' के प्रवक्ता सेब्बी सैंबोम ने बताया कि उनके लड़ाकों ने अमेरिकी पायलट निकोलस एफ.गोसेलिन की गोली मार कर हत्या कर दी और पापुआ प्रांत के याहुकिमो इलाके में उनके विमान के उतरने के बाद उसमें आग लगा दी। उन्होंने कहा कि यह विमान लगातार इंडोनेशियाई सेना के जवानों को उतार रहा था और टीपीएनपीबी की चेतावनी का उल्लंघन कर रहा था।'