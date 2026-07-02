2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Rebels Mesaage: इंडोनेशिया के पापुआ में अमेरिकी पायलट की गोली मार कर हत्या, विमान में आग लगाई

Indonesia Aircraft Set on Fire :इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में पश्चिम पापुआ राष्ट्रीय मुक्ति सेना के विद्रोहियों ने गुरुवार को, एक अमेरिकी पायलट की गोली मारकर हत्या कर दी और एक नागरिक विमान में आग लगा दी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jul 02, 2026

Indonesia Aircraft Set on Fire News

इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में पश्चिम पापुआ राष्ट्रीय मुक्ति सेना के विद्रोहियों ने विमान में आग लगा दी। ( सांकेतिक फोटो: AI)

American Pilot Shot Dead in IndonesiaAircraft Set on Fire: इंडोनेशिया के अशांत पूर्वी इलाके पापुआ में गुरुवार को विद्रोहियों ने एक अमेरिकी पायलट की गोली मार कर हत्या कर दी और एक नागरिक विमान में आग लगा दी। एक स्थानीय अलगाववादी समूह के प्रवक्ता ने इसे अमेरिकी और इंडोनेशियाई सरकारों को विद्रोहियों का एक सख्त मैसेज बताया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हथियारबंद अलगाववादी गुट 'वेस्ट पापुआ नेशनल लिबरेशन आर्मी' के प्रवक्ता सेब्बी सैंबोम ने बताया कि उनके लड़ाकों ने अमेरिकी पायलट निकोलस एफ.गोसेलिन की गोली मार कर हत्या कर दी और पापुआ प्रांत के याहुकिमो इलाके में उनके विमान के उतरने के बाद उसमें आग लगा दी। उन्होंने कहा कि यह विमान लगातार इंडोनेशियाई सेना के जवानों को उतार रहा था और टीपीएनपीबी की चेतावनी का उल्लंघन कर रहा था।'

स्थानीय विमान उड़ा रहा था, तभी विमान जला दिया गया

पापुआ में इंडोनेशिया के संयुक्त पुलिस-मिलिट्री ऑपरेशन के प्रवक्ता योसेस सुतेजो ने बताया कि याहुकिमो में एक अमेरिकी पायलट सात यात्रियों को लेकर एक स्थानीय विमान उड़ा रहा था, तभी विमान को जला दिया गया; हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि विद्रोहियों ने उस पर हमला किया था या पायलट की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी यात्री पापुआ के नागरिक थे।

इंडोनेशियाई और अमेरिकी सरकारों के लिए एक संदेश

सेब्बी ने कहा कि याहुकिमो के बालिंगगामा जिले में हुआ हमला इंडोनेशियाई और अमेरिकी सरकारों के लिए एक संदेश था कि वे 'इंडोनेशियाई सेना और पश्चिम पापुआ राष्ट्रीय मुक्ति सेना के बीच पापुआ में चल रहे संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने में विफल रहे हैं।' सेब्बी ने चेतावनी दी कि यदि इंडोनेशिया पापुआ के विद्रोही-नियंत्रित 'रेड जोन' में नागरिक विमानों को प्रवेश करने की अनुमति देता रहा, तो विद्रोही हमले शुरू कर देंगे।

विद्रोहियों ने बंदूकों से स्वतंत्रता के प्रतीक 'मॉर्निंग स्टार' चिन्ह बनाए

टीपीएनपीबी की ओर से जारी एक वीडियो के अनुसार, विद्रोहियों ने बंदूकों और सिक्कों से स्वतंत्रता के प्रतीक 'मॉर्निंग स्टार' चिन्ह बनाए और हमले की घोषणा करते हुए झंडा फहराया। जकार्ता स्थित अमेरिकी दूतावास ने सेना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि विमान में एक पायलट और सात यात्री सवार थे और वह पापुआ के पहाड़ी इलाके के एक शहर वामेना से याहुकिमो जा रहा था। बताया गया कि विमान के उतरने के बाद संचार बंद हो गया।

पूर्व में विद्रोहियों ने न्यूजीलैंड के पायलट को अगवा किया था

गौरतलब है कि एक हाई-प्रोफाइल मामले में पापुआ के विद्रोहियों ने न्यूजीलैंड के पायलट ​फिलिप मेर्टेन्स को तब अगवा कर लिया, जब उन्होंने पापुआ के दूरदराज पहाड़ी इलाके नडुगा में एक छोटा कॉमर्शियल विमान उतारा था, उन्हें 2024 में रिहा कर दिया गया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

fire accident

fire incident

Published on:

02 Jul 2026 06:05 pm

Hindi News / World / Rebels Mesaage: इंडोनेशिया के पापुआ में अमेरिकी पायलट की गोली मार कर हत्या, विमान में आग लगाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘हमें हिजबुल्लाह ​से लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे’,लेबनान की इजरायल को दो टूक

Israel-Lebanon Conflict News
विदेश

ईरान की दो टूक: अमेरिका-इजरायल ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे

Ayatollah Ali Khamenei Funeral Related News
विदेश

कैसे और क्यों 66 साल के पायलट ने बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत में ठोक दिया विमान? चीन सरकार बताई वजह

China Plane Crash
विदेश

ब्रिटिश पीएम के आवास के बाहर भूख हड़ताल, बलूचिस्तान के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

Baloch activist hunger strike over Balochistan.
विदेश

Donald Trump समर्थक लॉरा लूमर ने इजरायल से कहा- ‘अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में बम बरसा दो’

Ayatollah Khamenei Funeral Related News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.