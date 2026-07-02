कैसे और क्यों 66 साल के पायलट ने बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत में ठोक दिया विमान? चीन सरकार बताई वजह

पायलट पिंग्गू जिले के एक एयरपोर्ट से सोलो फ्लाइट कर रहे थे। उन्हें एक खास इलाके में ही उड़ान भरने की इजाजत थी। लेकिन बीच में उन्होंने तय रूट छोड़ दिया। जिसके चलते एयरपोर्ट से संपर्क टूट गया और कुछ ही देर बाद प्लेन शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकरा गया।