रूस का कीव पर मिसाइल-ड्रोन से हमला, रिहायशी इमारतों में आग, 5 मेडिकल कर्मी घायल

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने लोगों से सुरक्षित शेल्टरों में बने रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि एक नौ मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया है। मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। दमकलकर्मी कम से कम लगी आग बुझाने में जुटे रहे। इनमें एक होटल की छत और एक रिहायशी इमारत में लगी आग भी शामिल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हमले में पांच मेडिकल कर्मी घायल हुए हैं। हालांकि, हताहतों की पूरी संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।