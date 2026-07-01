ईरान को इजरायल की चेतावनी: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले- जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे सैन्य कार्रवाई

इजरायली नेता ने यह भी दोहराया कि जब तक वे ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह को खतरा मानते रहेंगे, तब तक इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेगी। दक्षिणी लेबनान दौरे पर उन्होंने कहा, 'हमारी स्थिति साफ है, हम दक्षिणी लेबनान तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता। जब तक हिजबुल्लाह हथियारों से लैस होकर, यहां है और हमें धमका रहा है, हम यहीं रहेंगे।'