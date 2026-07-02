वेनेज़ुएला में आए डबल भूकंपों में अब तक 2,295 लोगों की मौत, करीब 50,000 अभी भी लापता

वेनेज़ुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। लेकिन देश में आए डबल भूकंपों की वजह से फ्यूल का संकट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन भी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। भारी मशीनरी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिससे जनता को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने हाथों से मलबा हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भूकंपों के एक हफ्ते बाद भी लोग बिना उचित उपकरणों के खुदाई कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकारी प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त है। कई देशों ने इस मुश्किल समय में वेनेज़ुएला को मदद भेजी है, जिसमें रेस्क्यू टीमें भी शामिल हैं, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमे चल रहे हैं। तेल से समृद्ध देश में फ्यूल की कमी, बिजली कटौती और अव्यवस्था ने लोगों में गुस्सा बढ़ा दिया है।