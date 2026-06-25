वेनेज़ुएला में बैक-टू-बैक 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों ने मचाई तबाही…हज़ारों की मौत की आशंका, जापान में भी भूकंप से कांपी धरती

दुनियाभर में भूकंपों (Earthquakes) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज, गुरुवार, 25 जून को वेनेज़ुएला (Venezuela) में बैक-टू-बैक भूकंपों ने तबाही मचा दी। पहला भूकंप सैन फेलिप (San Felipe) शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 रही। इस भूकंप की गहराई 21.9 किलोमीटर रही। दूसरा भूकंप युमारे (Yumare) कस्बे से 23 किलोमीटर साउथईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 रही। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने दोनों भूकंपों की पुष्टि की।