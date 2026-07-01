पाकिस्तान के होंगे टुकड़े, तालिबान मंत्री हक्कानी की चेतावनी

पिछले दो सालों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई बार बॉर्डर पर झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान ने कई मौकों पर अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को निशाना बनाते हुए ये हमले किए, लेकिन इनमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए। जवाब में तालिबान के लड़ाके भी अक्सर ही बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले करते हैं। इतना ही नहीं, तालिबान समर्थित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - टीटीपी (Tehrik-i-Taliban Pakistan - TTP) जो पाकिस्तान में एक्टिव है, अक्सर ही देश में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जंग का खतरा भी बढ़ रहा है।