Donald Trump समर्थक लॉरा लूमर ने इजरायल से कहा- ‘अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में बम बरसा दो’

ईरानी सरकारी मीडिया ने पहले खुलासा किया था कि पूर्व सर्वोच्च नेता को 9 जुलाई को इमाम रजा के मकबरे में दफनाया जाएगा, इससे पहले तेहरान, कोम और मशहद में 6, 7 और 9 जुलाई को अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किए जाएंगे।इस्लामी इतिहास के अनुसार यह घटना इमाम हुसैन के अंतिम संस्कार जुलूस में 100 दिनों से अधिक की देरी के बाद घटी है। इमाम हुसैन 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनके वार्षिक शोक के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह शोक मुहर्रम के पहले दस दिनों के दौरान मनाया जाता है। इसमें 20 मिलियन से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।