ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, फिर भी जानें क्यों बेटे मोजतबा ने कहा धन्यवाद

ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भारत और ईरान के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तेहरान में राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईद अल-अजहा संदेश पर नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने विशेष धन्यवाद भेजकर दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देने का संकेत दिया है। हालांकि पीएम मोदी खुद मोजतबा के पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन भारत सरकार ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और भारत संतुलित कूटनीति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।