अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाएंगे PM नरेंद्र मोदी? जानिए क्या है भारत की रणनीति

Supreme Leader Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ali Khamenei) के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भारत सरकार ने इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन (Syed Ata Hasnain) और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा (Pabitra Margherita) को आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। ईरान ने इस चार दिवसीय राजकीय कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा था।