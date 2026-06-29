29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाएंगे PM नरेंद्र मोदी? जानिए क्या है भारत की रणनीति

Iran Supreme Leader Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा शामिल होंगे। जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हो रहे शामिल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jun 29, 2026

Ali Khamenei

सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत से कौन होगा शामिल (ANI)

Supreme Leader Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ali Khamenei) के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भारत सरकार ने इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन (Syed Ata Hasnain) और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा (Pabitra Margherita) को आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। ईरान ने इस चार दिवसीय राजकीय कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा था।

4 जुलाई से शुरू होंगे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम

ईरानी मीडिया के अनुसार, अयातुल्लाह खामेनेई के सम्मान में आयोजित राजकीय अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होंगे।

4 और 5 जुलाई: तेहरान के इमाम खुमैनी मोसल्ला प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी।
6 और 7 जुलाई: तेहरान और पवित्र धार्मिक शहर क़ोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।
9 जुलाई: अंतिम संस्कार का समापन मशहद में होगा, जहां खामेनेई को शिया मुसलमानों के आठवें इमाम इमाम रज़ा की पवित्र दरगाह परिसर में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

116 दिन बाद होगा अंतिम संस्कार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई थी। इसके बाद क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध जैसे हालात के चलते उनका अंतिम संस्कार टाल दिया गया था। अब करीब 116 दिन बाद उनका राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया जा रहा है।

36 सालों तक रहे ईरान के सुप्रीम लीडर

अयातुल्ला अली खामेनेई ने लगभग 36 सालों तक ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में देश का नेतृत्व किया। 86 साल की उम्र में उनके निधन के बाद मार्च में उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया।

खामेनेई कब और कहां मारा गया ?

भारत-ईरान संबंधों के लिए अहम माना जा रहा यह दौरा

खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी को दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई अहम मुद्दों पर लंबे समय से सहयोग रहा है।

भारत से ये दो नेता कर रहे प्रतिनिधित्व

भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे सैयद अता हसनैन भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। वहीं पबित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भारत की कूटनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

क्यों शामिल नहीं हो रहे प्रधानमंत्री मोदी?

116 दिनों के बाद होने जा रहे अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का विदेश दौरा पहले से निर्धारित है। साथ ही माना जा रहा है कि फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इस कार्यक्रम में शामिल होना अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर भी असर डाल सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

29 Jun 2026 03:59 pm

Published on:

29 Jun 2026 03:23 pm

Hindi News / National News / अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाएंगे PM नरेंद्र मोदी? जानिए क्या है भारत की रणनीति

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ तो इससे बीजेपी का क्या लेना-देना? भाजपा उपाध्यक्ष की दो टूक

Ram Mandir Donation Row
राष्ट्रीय

बंगाल में OBC कैटेगरी के तहत 113 वर्गों को नहीं मिलेगा आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ पिछड़ा वर्ग संशोधन बिल

West Bengal OBC Reservation
राष्ट्रीय

10वीं के छात्रों को नहीं देनी होगी तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या-क्या बदला

CBSE Language Policy
राष्ट्रीय

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी

Ayatollah Khamenei Funeral
राष्ट्रीय

Surguja Road Accident: पिकअप की टक्कर से एनएच पर गिरे 3 युवकों को ट्रक ने रौंदा, सिर के हुए टुकड़े, 2 की मौत, 1 गंभीर

Surguja road accident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.