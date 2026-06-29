Surguja Road Accident: पिकअप की टक्कर से एनएच पर गिरे 3 युवकों को ट्रक ने रौंदा, सिर के हुए टुकड़े, 2 की मौत, 1 गंभीर

अंबिकापुर/बतौली। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक- 43 पर बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की रात बाइक सवार 3 युवकों को पीछे से पिकअप ने टक्कर (Huge road accident) मार दी। इससे तीनों युवक सडक़ पर जा गिरे। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक 2 युवकों को कुचलते हुए निकल गया। ट्रक से कुचल जाने से दोनों का भेजा बाहर आ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया। तीनों युवक बाइक पर सवार होकर अपनी बड़ी मां के दशकर्म कार्यक्रम की सूचना देकर रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे।