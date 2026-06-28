Husband Murder: पति अक्सर कहता था कि दूसरे मर्दों से तुम्हारे अवैध संबंध है, पत्नी को इतना गुस्सा आया कि कर दी हत्या

अंबिकापुर. बतौली के ग्राम कदनई में एक युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका (Suspicious on wife character) करता था। वह कहता था कि तुम्हारे दूसरे मर्दों से भी संबंध हैं। 26 जून की रात शराब के नशे में दोनों घर पहुंचे थे। इस दौरान पति फिर से उसी बात को लेकर विवाद करने लगा। इस पर पत्नी ने गुस्से में आकर ईंट-पत्थर व लकड़ी से उसके सिर सहित शरीर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। रातभर वह गंभीर हालत में आंगन में ही पड़ा रहा। सुबह बेटे को इसकी जानकारी मिली तो वह पिता को लेकर बतौली अस्पताल पहुंचा। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।