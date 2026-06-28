Snake Bite: 6 वर्षीय करिश्मा को जहरीले सांप ने डसा, साथ सोई नानी ने हाथ से हटाया तो उसे भी डस लिया, दोनों की मौत

अंबिकापुर। बारिश का सीजन शुरु होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं बढऩे लगी हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटागहना में शनिवार की रात को जमीन में सोए नानी-नातिन को सांप (Snake bite case) ने डस लिया। परिजन बच्ची को इलाज के लिए राजपुर स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। यहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। अंबिकापुर लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जबकि नानी की घर में ही मौत हो गई। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नरकालो निवासी वृद्ध महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। महिला भी अपनी बेटी और उनके बच्चों के साथ जमीन में सोई थी।