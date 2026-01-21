Wife murder: भतीजे का अंतिम संस्कार करने के कुछ देर बाद कर दी पत्नी की हत्या, इस बात से हुआ नाराज

अंबिकापुर. मैनपाट में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की डंडे से बेदम पिटाई कर दी। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Wife murder) हो गई। दरअसल आरोपी के भतीजे की 17 जनवरी को मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम करने के बाद वह पत्नी के साथ मेहमानों को छोडऩे गांव में ही कुछ दूर तक गया था। लौटने के दौरान पत्नी बार-बार जमीन पर लेट जा रही थी। इससे गुस्सा होकर पति ने उसकी जान ले ली। रिपोर्ट पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।