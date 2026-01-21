Wife murder: भतीजे का अंतिम संस्कार करने के कुछ देर बाद कर दी पत्नी की हत्या, इस बात से हुआ नाराज

Murder accused arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. मैनपाट में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की डंडे से बेदम पिटाई कर दी। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Wife murder) हो गई। दरअसल आरोपी के भतीजे की 17 जनवरी को मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम करने के बाद वह पत्नी के साथ मेहमानों को छोडऩे गांव में ही कुछ दूर तक गया था। लौटने के दौरान पत्नी बार-बार जमीन पर लेट जा रही थी। इससे गुस्सा होकर पति ने उसकी जान ले ली। रिपोर्ट पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिसरपानी निवासी रामेश्वर सेनार 50 वर्ष के भतीजे की मौत १७ जनवरी को हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने मेहमान आए थे। मेहमानों को खाना खिलाने के बाद रामेश्वर व उसकी पत्नी कुन्ती (Wife murder) मेहमानों को कुछ दूर तक छोडऩे गए थे।
मेहमान जब चले गए तो दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान पत्नी सडक़ पर बार-बार लेट जा रही थी। रामेश्वर द्वारा मना करने के बाद भी वह वही हरकत कर रही थी। इस पर रामेश्वर गुस्से में आ गया और उसने हाथ में रखे डंडे से पत्नी की पिटाई कर दी। इससे वह बेहोश (Wife murder) हो गई।
गंभीर हालत में पति व अन्य परिजन द्वारा घायल कुंती को कमलेश्वरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Wife murder) हो गई। मामले की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर 20 जनवरी को जेल भेज दिया।
