21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Wife murder: भतीजे का अंतिम संस्कार करने के कुछ देर बाद कर दी पत्नी की हत्या, इस बात से हुआ नाराज

Wife murder: अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने आए थे मेहमान, पत्नी के साथ मेहमानों को छोडऩे गया था कुछ दूर तक, लौटते समय दिया वारदात को अंजाम

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 21, 2026

Wife murder

Murder accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. मैनपाट में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की डंडे से बेदम पिटाई कर दी। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Wife murder) हो गई। दरअसल आरोपी के भतीजे की 17 जनवरी को मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम करने के बाद वह पत्नी के साथ मेहमानों को छोडऩे गांव में ही कुछ दूर तक गया था। लौटने के दौरान पत्नी बार-बार जमीन पर लेट जा रही थी। इससे गुस्सा होकर पति ने उसकी जान ले ली। रिपोर्ट पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिसरपानी निवासी रामेश्वर सेनार 50 वर्ष के भतीजे की मौत १७ जनवरी को हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने मेहमान आए थे। मेहमानों को खाना खिलाने के बाद रामेश्वर व उसकी पत्नी कुन्ती (Wife murder) मेहमानों को कुछ दूर तक छोडऩे गए थे।

मेहमान जब चले गए तो दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान पत्नी सडक़ पर बार-बार लेट जा रही थी। रामेश्वर द्वारा मना करने के बाद भी वह वही हरकत कर रही थी। इस पर रामेश्वर गुस्से में आ गया और उसने हाथ में रखे डंडे से पत्नी की पिटाई कर दी। इससे वह बेहोश (Wife murder) हो गई।

Wife murder: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गंभीर हालत में पति व अन्य परिजन द्वारा घायल कुंती को कमलेश्वरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Wife murder) हो गई। मामले की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर 20 जनवरी को जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें

Cold break record: 49 दिन बाद न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री के ऊपर, ठंड ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड
अंबिकापुर
Cold break record

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 05:12 pm

Published on:

21 Jan 2026 05:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Wife murder: भतीजे का अंतिम संस्कार करने के कुछ देर बाद कर दी पत्नी की हत्या, इस बात से हुआ नाराज

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Four lane road: खुशखबरी: अंबिकापुर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक की सडक़ होगी फोरलेन, 61.34 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

Four lane road
अंबिकापुर

Mother-child died: प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजन बोले- सब तो ठीक था, डिलीवरी रूम में ऐसा क्या हुआ कि चली गई जान

Mother-child died
अंबिकापुर

Cold break record: 49 दिन बाद न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री के ऊपर, ठंड ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड

Cold break record
अंबिकापुर

Bookie Deep Sinha arrested: ऑनलाइन सट्टे का मास्टर माइंड दीप सिन्हा पुणे से गिरफ्तार, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

Bookie Deep Sinha Arrested
अंबिकापुर

NH road: जल्द ही जर्जर सडक़ों से जनता को मिलेगी राहत, ओटीआई योजना से 44.82 करोड़ के काम को मिली स्वीकृति

NH road
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.