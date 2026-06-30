बकाया बिल के लिए ठेकेदार ने सरकारी स्कूल में जड़ा ताला, शिक्षक-बच्चे रहे बाहर, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की किरकिरी

आयोध्या ने बताया कि उन्होंने स्कूल में 26 लाख रुपये का मरम्मत काम किया था, लेकिन सिर्फ 15 लाख ही मिल पाए। बाकी 11 लाख रुपये महीनों से अटके पड़े हैं। ठेकेदार ने बताया कि सरकार दफ्तरों के चक्कर कटवा रही है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, अब सहन नहीं होता।