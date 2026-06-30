केंद्र सरकार का क्या है ‘E20 फ्यूल मिशन’? पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

E20 Fuel Blending Program: भारत में पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने की योजना यानी कि ‘E20 फ्यूल’ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यह योजना अभी टेस्टिंग फेज के दौर में है। सही आकलन अगले साल तक हो सकेगा। क्योंकि कुछ लोग पुराने वाहनों पर इसके असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कि क्या मिलावट पर फ्यूल कितना असरदार होगा। इंजन पर तो कोई खतरा नहीं होगा? वहीं सरकार का कहना है कि E20 से इंजन को नुकसान होने का कोई ठोस साइंटिफिक रिजिन नहीं मिला है। इसका आकलन किया जाएगा।