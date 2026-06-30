केतन हत्याकांड में नया अपडेट, सिया गोयल के भाई को वकील ने भेजा 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

श्रीवास्तव ने कहा कि नोटिस में मांगी गई 10 करोड़ रुपये की रकम कथित नुकसान का शुरुआती अनुमान है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से बिना दस्तावेज जांचे दिए गए बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। हमारे अनुमान के अनुसार, यह नुकसान का न्यूनतम स्तर है। वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है क्योंकि अदालत के रिकॉर्ड या हमारे दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना सार्वजनिक रूप से झूठे बयान दिए गए थे। यह मानहानि का गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर साहिल गोयल जवाब नहीं देते हैं तो उनकी टीम सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की मानहानि की कार्रवाई शुरू करेगी।