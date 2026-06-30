‘सिया सिर्फ केतन से शादी करना चाहती थी, चेतन को लेकर असमंजस में थी’, भाई साहिल का दावा

हालांकि अब तक सिया के भाई साहिल गोयल को आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में साहिल ने दावा किया है कि सिया ने उन्हें बताया था कि वह केवल केतन अग्रवाल से शादी करना चाहती है। वह चेतन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है। साहिल ने यह भी दावा किया कि उसने माता-पिता को सिया और चेतन के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं।